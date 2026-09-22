Desaira PAN reunión con Hacienda en Palacio Nacional

Este lunes, los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN), integrantes de las juntas directivas de las comisiones de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, oficializaron su inasistencia a los desayunos de trabajo convocados en Palacio Nacional por el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora.

La bancada opositora calificó los encuentros como una “coartada política” y un “acto de propaganda” que pretende sustituir la deliberación legislativa por una fotografía.

A través de una carta dirigida al titular de la SHCP, el PAN denunció que la invitación fue enviada de manera informal el pasado viernes por la tarde mediante grupos de chat de WhatsApp, careciendo de orden del día, convocatoria oficial a la totalidad de los integrantes y mecanismos de transparencia.

Asimismo, recordaron que el año pasado asistieron bajo promesas de diálogo permanente “que el Ejecutivo Federal incumplió de forma sistemática”.

Para justificar su rechazo a convalidar el diseño del Paquete Económico 2027, la oposición desglosó un diagnóstico sobre las finanzas públicas del país, acusando un patrón de endeudamiento creciente y prioridades equivocadas.