Desalojan a alumnos por una presunta amenaza de bomba

Ayer lunes, alumnas y alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM fueron desalojados presuntamente por una amenaza de bomba.

De acuerdo con los primeros reportes, alumnos hallaron un mensaje anónimo en los sanitarios del edificio A en el que advirtieron sobre el explosivo.

Ante el hecho, autoridades de la Universidad Nacional activaron los protocolos de seguridad y desalojaron a estudiantes y personal docente y administrativo de las instalaciones. Hasta ahora, no se reportan personas lesionadas.

Cabe mencionar este lunes, también se desalojó a estudiantes de la Preparatoria 6 “Antonio Caso” por la probable colocación de un artefacto explosivo dentro de las instalaciones.

A través de un comunicado, la Máxima Casa de Estudios explicó que, tras el hecho, se activaron los protocolos de seguridad del plantel, por lo que no permiten el acceso a personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

En ese sentido, detalló que se cuenta con apoyo del personal del sector y de Protección Civil, así como de “Zorros”, quienes solicitarán datos de seguimiento y verificará el plantel para descartar algún riesgo.