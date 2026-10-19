Desalojan a jóvenes de tres fiestas clandestinas

Decenas de jóvenes, incluidos varios menores de edad, fueron desalojados de tres fiestas clandestinas que se realizaban en locales que, al momento de la visita, no contaban con los permisos o autorizaciones necesarias para realizar este tipo de actividades.

Los hechos se registraron en varios locales ubicados en la calle Cerro del Agua, entre Av. Eje 10 y la calle de Filosofía y Letras, en donde la Alcaldía ha realizado diversos operativos en anteriores ocasiones para el cierre de espacios similares.

Vecinos de la zona han denunciado que en estos sitios se reúnen cientos de estudiantes, al parecer de la UNAM, quienes llevan a cabo fiestas o reuniones en donde hay venta y consumo de alcohol, además de que han registrado la presencia de menores de edad.

Ante las quejas vecinales, la alcaldía Coyoacán con Escudo Coyoacán y con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribaron a estos lugares en donde se observó a jóvenes dentro y fuera de estos locales por lo que se procedió a revisar la documentación para determinar si contaban con lo necesario para operar como establecimientos mercantiles.

Al no haber puesto a la vista los requerimientos necesarios, se solicitó que los asistentes se retiraran por su propia voluntad a fin de no generar una situación que los pusiera en riesgo, por lo que decenas de jóvenes decidieron abandonar estos sitios por su propio pie sin que se registraran incidentes o detenciones.