Desalojan de la Segob a personas trans y no binarias

Mientras llevaban cinco días atrincheradas en un salón de la Secretaría de Gobernación (Segob), personas trans y no binarias fueron desalojadas este martes 23 de junio, además que acusaron el uso de gases de extinguidores y agresiones físicas.

Las personas de los colectivos LGBT+ intentaron mantener su plantón, pero con gases de extinguidores fueron sacadas a la calle General Primm de la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.

“Siguen intentando romper la puerta para sacarnos. Así responde la Secretaría de Gobernación, intentando sacarnos por la fuerza, sin tener un diálogo con nosotras”, señalaron.

“¡Las vidas trans importan!», gritaban al momento de ser desalojadas del lugar que tomaron en exigencia de un diálogo directo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

La activista Victoria Sámano acusó que fueron violentadas y reportó que una manifestante fue trasladada a urgencias para recibir atención médica porque fue golpeada en la cabeza.

“No quieran salir a decir que aquí había armas, algún tipo de droga porque eso no era cierto; que no quieran criminalizar la protesta y nuestro derecho a la libertad de expresión como lo hicimos a través de este espacio», pronunció.

Este lunes, las integrantes de la diversidad sexual no dejaban entrar y salir a trabajadores y trabajadoras de la dependencia, además que realizaron pintas en el edificio como protesta.

La activista Victoria Sámano reiteró que exigían una reunión con la titular de la Segob para que atendiera sus peticiones encaminadas a la protección de sus derechos humanos y la Ley Integral Trans.