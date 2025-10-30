Desaparece activista trans en Oaxaca

La activista trans defensora del territorio y artista, María Mendoza Lucas, desapareció desde el pasado 27 de octubre de 2025; la última vez que fue vista fue en el estado de Puebla, informaron organizaciones y colectivos de Oaxaca.

De acuerdo con la colectiva Acompañamiento Jurídico y Psicológico por la Dignidad Disidente (Cojudidi), “María” como se nombra la defensora, participa y acompaña activamente diversas causas sociales en Oaxaca.

En los últimos años se ha pronunciado contra las órdenes de aprehensión de los defensores mazatecos de Eloxochitlán de Flores Magón, ha participado en acciones políticas contra la gentrificación, es danzante y aprendiz de Medicina Tradicional.

“María además de ser defensora es una mujer trans, lo que triplica los riesgos de violencia en su contra, por ello nos unimos a la exigencia a las autoridades estatales y federales de la localización con vida de la defensora”, mencionó la colectiva.