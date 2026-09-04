Desaparece estudiante ecuatoriana en CDMX

El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) manifestó su preocupación por la desaparición de su estudiante del programa de Doctorado en Historia, Unidad Peninsular, Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo, y exigió a las autoridades realizar una búsqueda inmediata, exhaustiva y con vida.

De acuerdo con el pronunciamiento institucional difundido en X, Bolívar Guayacundo, de origen ecuatoriano, fue vista por última vez el 26 de agosto en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

La institución señaló que existe un reporte oficial ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Comisión de Búsqueda de Personas, identificado con el folio 20260901-004.

Ante estos hechos, el Ciesas hizo un llamado a las autoridades capitalinas y federales para que se activen y agoten los protocolos especializados de investigación y búsqueda en vida, con perspectiva de género y conforme a la legislación vigente en materia de desaparición de personas.

Asimismo, convocó a la sociedad civil, a la comunidad académica y a los medios de comunicación a contribuir con la difusión del fotoboletín oficial de búsqueda, con el objetivo de obtener información que permita localizar a la estudiante.