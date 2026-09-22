Desaparecen 4 jóvenes tras ataque en una finca

Desde el pasado lunes 14 de septiembre están desaparecidos cuatro jóvenes que acudieron a un domicilio en la colonia Arenales Tapatíos, en Zapopan Jalisco. Presuntamente los cuatro desaparecieron después de que se registró un ataque con armas de fuego en la finca en la que estaban.

Los jóvenes, cuyas fichas de búsqueda ya fueron emitidas por las autoridades, fueron identificados como Alan Osiel Zaragoza Mendoza, de 18 años; Jorge Daniel Camacho Flores, de 19; Dilan Federico Ramírez Zavala, de 19; y José Carlos González Vázquez, de 20.

Los cuatro se encontraban en la casa de Jorge Daniel y después salieron a una casa ubicada en el 122 de la calle Estaños; ahí comenzaron a tomar y platicar.

Las versiones de algunos testigos indican que un comando llegó hasta la finca, disparó en varias ocasiones contra la fachada y después ingresó para sacar a los cuatro jóvenes para llevárselos por la fuerza.