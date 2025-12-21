Desaparecen documentos de Epstein del sitio web

Al menos 16 archivos desaparecieron de la página web pública del Departamento de Justicia para documentos relacionados con Jeffrey Epstein —incluida una fotografía que muestra al presidente Donald Trump— menos de un día después de que fueron publicados, sin ninguna explicación del gobierno y sin aviso al público.

Los archivos desaparecidos, disponibles el viernes y que ya no estaban disponibles el sábado, incluían imágenes de pinturas que representaban mujeres desnudas y una que mostraba una serie de fotografías a lo largo de un aparador y en cajones. En esa imagen, dentro de un cajón entre otras fotos, había una fotografía de Trump junto a Epstein, Melania Trump y Ghislaine Maxwell, colaboradora de Epstein desde hacía mucho tiempo.

Departamento de Justicia no ha explicado por qué se eliminaron

El Departamento de Justicia no explicó por qué se eliminaron los archivos ni si su desaparición fue intencional. Un portavoz del departamento no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En línea, la inexplicable desaparición de los archivos alimentó la especulación sobre qué se eliminó y por qué no se notificó al público, lo que agravó la antigua intriga sobre Epstein y las poderosas figuras que lo rodeaban. Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes señalaron la imagen faltante con una foto de Trump en una publicación en X, escribiendo: “¿Qué más se está encubriendo? Necesitamos transparencia para el público estadounidense”.

El episodio profundizó las preocupaciones ya surgidas tras la tan esperada publicación de documentos por parte del Departamento de Justicia. Las decenas de miles de páginas publicadas ofrecieron poca información nueva sobre los delitos de Epstein ni sobre las decisiones de la fiscalía que le permitieron evitar cargos federales graves durante años, omitiendo al mismo tiempo algunos de los materiales más vigilados, como entrevistas del FBI con víctimas y memorandos internos del Departamento de Justicia sobre decisiones de imputación.

Escasa información

Algunos de los registros más importantes que se esperaban sobre Epstein no se encuentran en las revelaciones iniciales del Departamento de Justicia, que abarcan decenas de miles de páginas.

Faltan entrevistas del FBI con sobrevivientes y memorandos internos del Departamento de Justicia que examinan las decisiones de acusación, registros que podrían haber ayudado a explicar cómo los investigadores vieron el caso y por qué se le permitió a Epstein en 2008 declararse culpable de un cargo de prostitución a nivel estatal relativamente menor.

Los registros, cuya divulgación se exige en virtud de una ley reciente aprobada por el Congreso, apenas hacen referencia a varias figuras poderosas asociadas desde hace tiempo con Epstein, incluido el expríncipe Andrés de Gran Bretaña, lo que renueva las preguntas sobre quién fue examinado, quién no y en qué medida las revelaciones realmente promueven la rendición de cuentas pública.

¿Qué hay en los documentos publicados en el sitio web?

Hasta el momento, las publicaciones han contenido muchas imágenes de las casas de Epstein en la ciudad de Nueva York y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, con algunas fotos de celebridades y políticos.