Desaparecen dos trabajadores de la CFE

La desaparición de dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Hidalgo ha movilizado a familiares, amigos y compañeros, quienes exigen la intervención de las autoridades para lograr su localización, debido a que la última vez que fueron vistos fue el pasado 26 de este mes a la altura del municipio de Acaxochitlán, Hidalgo.

De acuerdo con la información recabada y la hoja de trabajo, Adolfo López Saldaña, de 40 años, y Marco Antonio Sarmiento García, de 60, se dirigían a realizar labores en el municipio de Huauchinango, Puebla.

Sin embargo, el último contacto que se tuvo con ellos ocurrió durante su traslado, al circular por la zona de Acaxochitlán. Ante esta situación, sus familiares acudieron a la representación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) en Tulancingo para denunciar la presunta privación ilegal de la libertad.

Denuncia

Los familiares señalaron que inicialmente presentaron la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR); no obstante, aseguraron que no recibieron atención oportuna, por lo que decidieron acudir a las autoridades estatales para solicitar el inicio de las investigaciones.

Tras ello, se emitieron las fichas de búsqueda de ambos trabajadores. En ellas se precisa que el último registro de la camioneta en la que viajaban fue en el municipio de Acaxochitlán.

Posteriormente, se conoció que la unidad fue localizada sin placas de circulación y sin los logotipos de la Comisión Federal de Electricidad.

Desconocen el paradero

Hasta el momento se desconoce el paradero de los dos trabajadores, situación que incrementó la preocupación de sus familiares, quienes el sábado pasado realizaron una manifestación para exigir acciones inmediatas que permitan localizar a Adolfo López Saldaña y Marco Antonio Sarmiento García.

La Comisión Federal de Electricidad emitió un comunicado en el que informó que mantiene colaboración con las autoridades encargadas de la investigación y que permanece en comunicación permanente con las familias para brindar el apoyo necesario.