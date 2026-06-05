Desaparecer la Usicamm no es suficiente: CNTE

Bajo consignas de “¡El paro, el paro, es culpa del Estado!” y “¡Si no hay solución, seguiremos en plantón!”, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazó la propuesta del Gobierno Federal de desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), al considerar que no resuelve sus demandas centrales y reiteró que su principal exigencia es la abrogación de la Ley del Issste de 2007.

En un mensaje previo a la reunión con autoridades federales, la Comisión Nacional Única de Negociación sostuvo que las respuestas entregadas este miércoles por la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Issste no atienden las demandas fundamentales del movimiento, por lo que insistió en que la solución pasa por cambios de fondo al sistema de pensiones de los trabajadores del Estado.

La CNTE afirmó que acudió a la mesa de diálogo para reiterar su exigencia de respuestas concretas y sostuvo que quien debe encabezar las negociaciones es la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Nuestra exigencia sigue siendo puntual. Respuestas claras a las demandas que ya hemos planteado a este gobierno”, expresó.

Amaga con más acciones

La secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, Yenny López, advirtió responsabiliza al Gobierno Federal por cualquier situación que pueda ocurrir de aquí en adelante.

Al informar que la CNTE mantiene su exigencia de una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien reclaman cumplir el compromiso que hizo con el magisterio de abrogar la Ley del Issste de 2007.

López señaló que tras tres reuniones con las secretarías de Gobernación y de Educación Pública, la demanda central de la CNTE sigue sin resolverse.

López también acusó actos de represión política, administrativa y económica contra integrantes de la CNTE. Aseguró que existen carpetas de investigación abiertas contra algunos dirigentes y que autoridades educativas de distintos estados han emitido comunicados relacionados con la participación de docentes en las movilizaciones.

Ayer jueves, la CNTE acordó realizar una jornada de liberación de casetas de peaje en las principales entradas y salidas de la Ciudad de México y en diversas entidades del país; además de que la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) acudió a la Secretaría de Gobernación (Segob), como parte de los resolutivos aprobados por su Asamblea Nacional Representativa (ANR).