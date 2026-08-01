Desaparecidas mil 338 personas en Venezuela

José Alejandro Terán, gobernador del estado venezolano de La Guaira, dio a conocer por primera vez el balance oficial de personas desaparecidas tras los dos terremotos del 24 de junio: son mil 338, según datos recopilados a través del registro unificado de viviendas, en el que ya se han inscrito aproximadamente cien mil residentes.

La Guaira es la zona más afectada por los dos violentos terremotos que devastaron la costa central del país. Terán explicó que se están contrastando los datos con los informes recibidos a través de líneas telefónicas de emergencia y centros de asistencia para establecer un recuento oficial.

Último boletín

Mientras tanto, pasó una semana sin actualizaciones oficiales de las autoridades sobre la situación de emergencia. El último boletín, publicado el 24 de julio, informaba de cinco mil 546 fallecidos, 16 mil 740 heridos y 17 mil 907 desplazados. La ONG Espacio Público criticó el acceso restringido a la información.