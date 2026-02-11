Desapariciones aumentan 213 % en una década

De 2015 y 2025, las personas desaparecidas y no localizadas registraron un incremento de 213 %, al pasar de cuatro mil 114 casos en 2015 a 12 mil 872 en 2025, señala el informe “Violencia en México, 2015-2025: análisis de los datos y propuestas para la paz”, elaborado por México Evalúa.

Resalta que Sinaloa, Sonora y Baja California Sur son los estados con las tasas más altas de personas desaparecidas y no localizadas en 2025.

“Estos tres casos comparten patrones claros. En todos ellos, la desaparición se inserta en entornos de alta violencia criminal, con disputas territoriales persistentes y presencia sostenida de grupos armados. La coexistencia de tasas elevadas de homicidio y desaparición sugiere que la desaparición no opera como un fenómeno separado, sino como un mecanismo funcional para ocultar asesinatos y distorsionar los registros oficiales de violencia letal”, menciona.

Control territorial

Precisa que en esos tres estados se observan trayectorias largas de escalamiento, “esto puede indicar que una parte relevante de la violencia letal está siendo desplazada hacia la categoría de personas no localizadas, ya sea por control territorial del crimen organizado, por limitaciones forenses o por problemas de clasificación”.

Añade que el caso más anómalo es Baja California Sur, ya que su tasa muestra un incremento respecto a 2024 de 164 %, es 124 % mayor que en 2018 y 666 % superior a la de 2015.

La categoría, agrega, incluye tanto desapariciones forzadas como desapariciones cometidas por particulares, así como casos en los que no existe evidencia inmediata de un hecho criminal. Su clasificación no implica, por sí misma, que la persona haya sido víctima de homicidio, pero tampoco lo descarta.

Sostiene que la eliminación del cuerpo impide la acreditación legal del homicidio. Esto distorsiona los registros oficiales y reduce la capacidad del Estado para documentar la violencia letal.