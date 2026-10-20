Desapariciones llegarán ante la Asamblea General

Por primera vez desde la entrada en vigor de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, el Comité de Naciones Unidas encargado de vigilar su cumplimiento llevará la situación de las desapariciones en México ante la Asamblea General, mediante un procedimiento excepcional que abre la posibilidad de movilizar la cooperación internacional para la búsqueda de personas, la investigación de los casos, el esclarecimiento de la verdad y la protección de las víctimas.

Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, anunció que este martes comparecerá ante la Tercera Comisión de la Asamblea General para presentar su informe anual y abordar la decisión de recurrir al artículo 34 de la Convención, activado por primera vez desde la entrada en vigor de ese tratado internacional.

“Esta comparecencia tiene una relevancia particular. Por primera vez desde la entrada en vigor de la Convención, el Comité ha recurrido al artículo 34 para llevar una situación a la consideración de la Asamblea General”, escribió Albán en su cuenta de X.

El artículo 34 establece que cuando el Comité recibe información que contiene indicios fundados de que las desapariciones forzadas se practican de manera generalizada o sistemática en un Estado parte, puede llevar urgentemente la cuestión a consideración de la Asamblea General, por conducto del secretario general de Naciones Unidas.

La crisis en México

En este caso, el procedimiento se refiere a México, donde la crisis de desapariciones ha provocado reiterados llamados de familiares de víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos para fortalecer las investigaciones, las labores de búsqueda y los mecanismos de identificación humana.

Albán destacó que la aplicación del artículo 34 representa una oportunidad para impulsar la colaboración internacional frente a esta problemática.

La presentación ante la Tercera Comisión no significa que la Asamblea General haya emitido una resolución sobre México ni que exista una sentencia internacional contra el Estado mexicano. Se trata de un procedimiento mediante el cual el Comité somete la situación a consideración de ese órgano.

Este viernes, la Secretaría de Gobernación presentó ante Naciones Unidas los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas.

Durante ese encuentro, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, informó que más de 16 mil personas habían sido localizadas durante 2026.

También destacó las reformas legales aprobadas en 2025, que establecen la obligación de iniciar una carpeta de investigación por cada reporte de desaparición y comenzar inmediatamente las labores de búsqueda.