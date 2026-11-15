Desaprovecha México su potencial marítimo

Pese a su ubicación privilegiada entre los océanos Atlántico y Pacífico y su amplia diversidad de ecosistemas costeros, México no ha logrado convertir sus recursos marítimos en desarrollo económico, advirtió la directora de la Facultad de Economía de la UNAM, Lorena Rodríguez León, quien llamó a fortalecer la estructura productiva nacional mediante la innovación tecnológica y el aprovechamiento sustentable de los mares.

Durante la inauguración del seminario internacional “Hacia un nuevo paradigma productivo para la Economía Azul en México”, sostuvo que la transición hacia una economía más sustentable debe traducirse en nuevas capacidades industriales, empleos y mejores condiciones de bienestar para la población.

“La transición hacia una economía más sustentable debe representar también una oportunidad para fortificar nuestra estructura productiva, desarrollar nuevas capacidades tecnológicas y generar mejores condiciones de bienestar para la población”, señaló.

Rodríguez León planteó fortalecer las capacidades productivas locales, impulsar la innovación y vincular las cadenas de valor, sin descuidar la conservación de los ecosistemas marinos y costeros.

Economía azul

En el encuentro, el investigador de la Facultad de Economía, Clemente Ruiz Durán, dijo que la llamada economía azul representa menos de 0.5 % de la economía nacional, pese a las posibilidades que ofrecen los recursos marítimos para diversificar la producción y generar empleos.

Ante este panorama, propuso incorporar las actividades relacionadas con los mares a la política industrial del país, mediante la construcción de astilleros, fabricación de embarcaciones de gran tamaño, desarrollo de componentes electrónicos y tecnologías marinas.

También planteó impulsar la pesca, la acuicultura, la biotecnología marina y las energías oceánicas, sectores que podrían generar nuevas oportunidades económicas en las entidades costeras.

Destacó que países como Corea del Sur, China y Japón han desarrollado industrias navales e infraestructura portuaria, mientras que Noruega ha ampliado su participación en la generación de energía eólica marina.

Fortalecer industria

Consideró que México podría aprovechar estas experiencias para fortalecer su industria y desarrollar investigaciones orientadas a la elaboración de medicamentos, tratamientos y nuevos alimentos a partir de recursos marinos.

Mencionó que entidades como Chiapas y Oaxaca podrían beneficiarse de estas actividades mediante la creación de empleos y alternativas laborales para sectores de la población que actualmente trabajan en la informalidad.

Por su parte, Luis Godoy Rueda, representante de Open Society Foundations, expuso que el impulso a la economía azul debe vincularse con el Plan México, la política comercial, las cadenas regionales de valor y los objetivos de transición ambiental.