Desarman a Policía Municipal de Juchitán, Oaxaca

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC) del Gobierno de Oaxaca desarmó a la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza, en un operativo en el que también participaron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los policías municipales fueron citados a un pase de lista y revista de armas. Para esto, el área fue acordonada en varias cuadras a la redonda con apoyo de la Guardia Nacional.

De acuerdo con la SSPyPC, el armamento que fue retirado a la corporación de seguridad pública municipal fueron 28 armas largas, 27 armas cortas y dos mil 29 cartuchos útiles de diferentes calibres.

El armamento fue trasladado a San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y será custodiado en el Depósito General de Armamento de la Secretaría, ubicado en las instalaciones del Cuartel General de la Policía Estatal de Oaxaca. El objetivo fue por protocolo y para garantizar un control estricto de este armamento.

“Esta medida de carácter preventivo se implementa ante la ausencia de la figura del presidente municipal y al no existir, en este momento, las condiciones jurídicas necesarias al interior del H. Ayuntamiento para mantener la gestión y resguardo local de este equipo táctico y armamento”, puntualizó.

La FGE de Oaxaca agregó que no se encontró ninguna irregularidad durante este pase de lista y revista de armas.

Dictan prisión preventiva a edil de Juchitán y a “La Parka”

Así también, un juez del Poder Judicial de Oaxaca decretó prisión preventiva al presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, imputado del delito de extorsión agravada y otros delitos contra la seguridad del Estado.