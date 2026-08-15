Desarrollar fracking requerirá inversión

México tiene recursos de gas no convencional. Sin embargo, llevarlos del subsuelo a las industrias y centrales eléctricas requeriría inversiones multimillonarias, nuevas reglas e infraestructura.

El camino podría tomar hasta una década. Pasar de los proyectos piloto a una industria capaz de producir volúmenes relevantes implica resolver una cadena de obstáculos.

Así lo explicó Ramsés Pech, asesor de energía, economía y proyectos. “Al país le falta convertir el recurso prospectivo en un modelo de negocio operable”. El experto afirmó que hay obstáculos contractuales, financieros, regulatorios y de infraestructura. Esta discusión se volvió más relevante en agosto, luego de que un comité científico convocado por la administración de Claudia Sheinbaum presentara sus recomendaciones sobre el desarrollo de estos recursos.

El grupo dejó abierta la posibilidad de avanzar con proyectos de fracking, una técnica que permite extraer gas atrapado en formaciones de roca mediante la inyección a presión de agua, arena y otros compuestos, en Burgos y Sabinas-Burro-Picachos, aunque sujetos a nuevas evaluaciones.

Antes de dar ese paso, aconsejó comprobar condiciones como la disponibilidad de agua salada profunda y el volumen de gas que realmente podría aprovecharse.