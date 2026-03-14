Desarticulan banda de tráfico de migrantes

La Fiscalía General de la República (FGR), desarticuló una banda dedicada al tráfico de personas migrantes, provenientes de Guatemala con destino a EUA.

El titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara López, informó que los cinco integrantes del grupo delictivo, encabezado por Gonzalo “N”, “Gori”, “Gorris” o “Weromx”, fueron detenidos durante cateos realizados por las fuerzas federales en domicilios de Ciudad de Juárez, Chihuahua, su principal zona de operación, con alcances en la Ciudad de México (CDMX).

A través de un mensaje en una red social, el funcionario señaló que el Ministerio Público Federal (MPF), inició una indagatoria por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer tráfico de personas, y en continuación de las investigaciones obtuvo de un juez federal órdenes de aprehensión en contra de cinco personas posiblemente relacionados con una organización criminal.