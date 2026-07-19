Desarticulan célula delictiva en Tamaulipas

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT) informó que fue desarticulada una célula delictiva, integrada por personas provenientes de otras entidades federativas, cuyos integrantes presuntamente están relacionados con diversos hechos delictivos que se han registrado en la zona centro de Tamaulipas.

Durante acciones de investigación coordinadas, a través de la Unidad de Operaciones Estratégicas (UOE), se ubicó en Ciudad Victoria a un vehículo relacionado con las indagatorias.

La fiscalía indicó que esto ocurrió en la colonia Emiliano Zapata, cuando le marcaron el alto al automóvil, los ocupantes descendieron de la unidad y uno de ellos agredió con arma de fuego al personal operativo, por lo que los elementos repelieron la agresión.

Fueron detenidas cuatro personas y un presunto agresor perdió la vida.