Desarticulan dos centros de almacenamiento de combustible

En dos cateos simultáneos ejecutados en el municipio de Singuilucan, Hidalgo, fueron desarticulados dos centros presuntamente utilizados para el almacenamiento y distribución ilegal de hidrocarburos. Además, las autoridades aseguraron combustible, droga y equipo empleado para el manejo clandestino del hidrocarburo.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), se intervinieron dos inmuebles ubicados sobre la carretera federal México-Tuxpan, a la altura del kilómetro 72+500, y en la autopista Pirámides-Tulancingo.

En los predios, las autoridades aseguraron un total de tres mil 270 litros de combustible almacenados en 55 contenedores de distintas capacidades, además de 47 metros de manguera de alta presión, una bomba hidráulica y tres despachadores artesanales.

Estos últimos presuntamente eran utilizados para la comercialización ilegal del combustible. Durante las acciones también fueron aseguradas 334 dosis de marihuana y 30 dosis de droga sintética conocida como cristal, por lo que todos los indicios quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.