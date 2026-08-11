Desarticulan laboratorio de drogas en Sombrerete

En el municipio de Sombrerete, Zacatecas, durante los patrullajes de vigilancia que realizaban la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se localizó un laboratorio clandestino para la fabricación de drogas sintéticas, así como un campamento empleado por la delincuencia organizada, mismos que fueron inhabilitados.

Este hecho fue confirmado tanto por la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas como por parte de la 11 Zona Militar y la comandancia de la V Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, en cuyos comunicados se precisa que este hallazgo se efectuó durante los patrullajes de la Operación Tornado.

En las últimas semanas, tras la masacre ocurrida el 18 de julio, a la entidad arribaron fuerzas federales que han desplegado operativos especiales en la región centro-norte de Zacatecas, colindante con Durango.