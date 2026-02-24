Desata críticas XV de hija de Mario Antonio Guillén

En el salón de un hotel del centro histórico de Puebla, el alcalde por el Partido del Trabajo (PT) de Comitán, Chiapas, Mario Antonio Guillén, celebró la fiesta de 15 años de una de sus hijas, con la presencia de invitados, funcionarios del ayuntamiento, familiares y conocidos que viajaron más de 900 kilómetros para asistir al evento.

De acuerdo con datos del hotel que administra el salón, que se ubica a pocos metros de la Catedral de Puebla, tiene una capacidad para recibir entre 100 a 300 comensales, con servicio de menú desde mil 70 pesos por persona.

Fueron los invitados y la quinceañera que publicaron en redes sociales fotografías donde aparecen degustando bebidas como tequila y otras, así como los tres tiempos de la cena.

De acuerdo con los asistentes, el padrino de brindis fue el diputado por el PT por el distrito de Comitán, Roberto Albores Gleason.

La fiesta fue amenizada por el grupo musical Los Huracanes del Norte, que cobran dos millones de pesos por presentarse en una fiesta privada. El 11 de agosto del 2025, el alcalde Mario Antonio Guillén entregó en una ceremonia en el Centro Cultural Rosario Castellanos, las Llaves de la Ciudad a este grupo musical.