Desata polémica desfile de modas en Catedral

La realización de un desfile de modas privado en el interior de la Catedral de Puebla desató polémica entre integrantes de la comunidad católica, quienes cuestionaron que uno de los recintos religiosos más emblemáticos del país fuera utilizado como escenario para una pasarela.

El evento, denominado México Monumental 2026, reunió propuestas de alta costura mexicana, vestimenta litúrgica antigua y piezas artesanales poblanas. La actividad también incluyó la participación de la Orquesta Sinfónica y el Coro Sinfónico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Entre los asistentes estuvieron el arzobispo de la entidad, Víctor Sánchez Espinosa; la diputada federal, Rosario Orozco, y la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo.

Exposición de moda con causa

De acuerdo con la información difundida sobre el encuentro, se trató de una exposición de moda con causa, cuyo objetivo fue recaudar fondos para apoyar programas y acciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Por su parte, Rosario Orozco señaló que los recursos serían destinados a la casa de maternidad a cargo del DIF Puebla.

Críticas en redes sociales

Sin embargo, después de que se hicieron públicas las imágenes de la pasarela, usuarios de redes sociales, particularmente integrantes de la comunidad católica, manifestaron su inconformidad por la utilización de la Catedral como sede del desfile.

Entre los cuestionamientos destacaron comentarios sobre el carácter religioso del inmueble y la pertinencia de realizar actividades de moda en un espacio destinado al culto.

“La Catedral de Puebla es una joya arquitectónica y su uso, en base a ello, está su diseño. De carácter religioso y no para un desfile”, expresó uno de los internautas.

Otros comentarios señalaron: “La Catedral es un lugar de culto, no una locación” y “Qué vergüenza que hagan esos eventos adentro de la Catedral”.