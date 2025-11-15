Desbloquean San Lázaro; advierten regreso a las calles

En punto de las tres de la tarde, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) retiró el bloqueo que mantenía frente a la Cámara de Diputados y finalizó las acciones de paso libre en casetas, tras concluir su paro de 48 horas en la Ciudad de México (CDMX).

Alrededor de las dos y media, los contingentes desmontaron sus casas de campaña, hicieron sus maletas y abordaron camionetas y camiones para regresar a sus entidades de origen con la promesa de volver a las calles después del 22 de noviembre, fecha en la que definirán la ruta de sus próximas movilizaciones.

Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9, dijo a medios de comunicación que dicho encuentro será clave para evaluar el diálogo con el Gobierno Federal, los avances en sus peticiones y definir si mantienen, escalan o modifican su estrategia de presión rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026.

Antes de marcharse, los líderes del movimiento reiteraron que no aceptarán descuentos administrativos ni sanciones por su participación en el paro. En días previos, manifestaron que exigirán a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la devolución de los descuentos ya aplicados a docentes que se movilizaron durante mayo y junio, pues consideran que estas medidas buscan inhibir su derecho a la protesta.

Además, la liberación de casetas en todo el país por la CNTE es una medida de protesta pacífica concebida para exhibir que “nada está resuelto” en las negociaciones con el Gobierno Federal, declaró Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9.

“Es nuestro regalo de Buen Fin. De aquí hasta Acapulco están liberadas las casetas (...) para que la gente transite como debería ser, en un país que no debería cobrar peaje porque las carreteras se construyen con los impuestos de los trabajadores y este gobierno construye carreteras y se las entrega a los concesionarios en un negocio millonario”, dijo el líder desde la caseta de Tlalpan con salida a Morelos en la CDMX.

Estas acciones se replicaron en al menos 20 estados, con reportes confirmados por el líder magisterial en Oaxaca, Chiapas, Zacatecas y Chihuahua.