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NacionalNación

Descarrila en Oaxaca tren Interoceánico

Julio 16 del 2026

Ayer miércoles, se reportó el descarrilamiento del Tren Interoceánico durante la madrugada del martes en el tramo de la Línea Z, ubicado entre las comunidades de Nizanda y Chivela, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.

De acuerdo con la nota, el incidente ocurrió en el kilómetro 230+800, el mismo sector donde en diciembre del año pasado se registró el accidente ferroviario más grave de esta ruta, que dejó un saldo de 14 personas fallecidas y más de un centenar de lesionados.

La Secretaría de Marina (Semar) indicó que el percance ferroviario involucró a dos unidades articuladas del tren de carga, integrada por dos carros cada una.

Asimismo, Semar detalló en comunicado que el incidente no dejó personas lesionadas ni afectaciones a la población.

Además, dice el comunicado, se activaron los protocolos de seguridad y personal especializado inició las maniobras para el retiro de las unidades y la liberación de la vía.

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