Descarrila funicular turístico, reportan 15 muertos

Al menos 15 muertos y 18 heridos dejó este miércoles el descarrilamiento del Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), uno de los principales funiculares turísticos del centro de Lisboa, dijeron autoridades. En un primer momento se habló de una veintena de "víctimas", sin detallar si eran muertos o heridos. Sobre el terreno se pudo constatar un amplio despliegue policial, que ha cerrado el acceso a la zona y de equipos de emergencia.

El Ascensor de Gloria conecta la plaza de los Restauradores con el bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa. El presidente Marcelo Rebelo de Sousa ofreció sus condolencias a las familias afectadas por lo sucedido. El gobierno portugués declaró un día de luto para este 4 de septiembre. También la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. "Con tristeza me enteré del descarrilamiento del famoso Elevador da Glória .Mi más sentido pésame a las familias de las víctimas".

Los costados y la parte superior del tranvía amarillo y blanco estaban parcialmente abollados y parecía haber chocado con un edificio, donde la carretera se curva. Varias docenas de trabajadores de emergencia estaban en el lugar.