Descarrila un tranvía en Milán, hay dos muertos

El descarrilamiento de un tranvía, que se estrelló contra un edificio, provocó en Milán la muerte de una persona e hirió a otras 20, informó la policía.

No estaba claro por qué el tranvía se salió de las vías cerca del centro de la ciudad del norte de Italia, donde se celebra la Semana de la Moda.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su “más sentido pésame” tras el descarrilamiento.

Una investigación inicial apuntaba a que el conductor no había activado un cambio de vía, según informaron medios locales de prensa.

Testigos en el lugar aseguraron a la prensa que el tranvía circulaba a gran velocidad, aunque aún no era claro si superaba el límite de velocidad de 50 kilómetros por hora.

En las inmediaciones del casco histórico de Milán se podía ver el tranvía amarillo y blanco atravesado en medio de la calzada.