Descarrilamiento de Tren Interoceánico; 13 muertos

Este domingo 28 de diciembre, se reportó un accidente ferroviario en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, tras salir de la estación Salina Cruz con destino a Coatzacoalcos, Veracruz.

La Secretaría de Marina (Semar) reportó que el saldo al momento por el descarrilamiento del Tren Interoceánico es de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, de las cuales 36 se encuentran hospitalizadas y el resto sin lesiones de gravedad. Ante ello, la dependencia expresó sus más sentidas condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en este accidente, en el que, señaló, la institución desplegó un total de 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico para las acciones de búsqueda y localización de los pasajeros.

“La institución reitera su vocación de servicio, trabajando a favor de la seguridad y bienestar de la población mexicana, así mismo continuará colaborando de manera coordinada con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos”, indicó.

FGR abre investigación por descarrilamiento

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que se inició una carpeta de investigación por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en el estado de Oaxaca para conocer las causas de lo sucedido.

A través de mensaje difundido en una red social, la fiscal reportó que agentes ministeriales, peritos y agentes ministeriales de la Delegación de la FGR en la entidad se coordinaron con autoridades federales y estatales para realizar las indagatorias.

Inaugurado en diciembre de 2023, sufre accidente

El tren transístmico de pasajeros, inaugurado en diciembre de 2023, descarriló la mañana de este domingo en las inmediaciones de la comunidad de Nizanda, luego de salir de la estación de Salina Cruz con destino a Coatzacoalcos, Veracruz.

De acuerdo con reportes de grupos de emergencia, bomberos y Protección Civil, se solicitó el apoyo de ambulancias para el rescate de personas lesionadas tras el incidente.

Una persona que viajaba en el tren relató que uno de los vagones cayó a un barranco, lo que provocó la movilización de los servicios de auxilio en la zona.

El ferrocarril transístmico de pasajeros fue inaugurado el 22 de diciembre de 2023 por el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante un acto realizado en Salina Cruz, al que asistieron el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, y el exgobernador de Veracruz, Cuitláhu