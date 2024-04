Descarrilamiento del TM pudo ser por falla en cambio de vía

El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), general Luis Cresencio Sandoval González, informó que el descarrilamiento del Tren Maya en la estación Tixkokob, Yucatán, pudo haberse ocasionado por la falla en un “clamps”, sistema para el cambio de vía.

“Este sistema es automatizado, pero todavía no está completo y se hace de manera manual; personal de garroteros son los que hacen esta operación; estos aparatos se llaman ‘clamps’, son fijadores del aparato de vía… Esto fue lo que se encontró, que la sujeción de este clamp no era la adecuada, no estuvo sujeta para que pudiera realizar su operación normal”, explicó.

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el alto mando castrense dio un informe sobre el incidente del pasado 25 de marzo.

Señaló que el tren llegó a la estación y fue la segunda cabina motriz la que se salió de las vías a 50 metros de la estación Tixkokob, donde no se registraron lesionados.

El general Sandoval dijo que se han puesto en marcha las garantías de los seguros, así como la investigación a cargo de la FGR, además de que sigue la cuantificación de los daños.