Descarrilamiento del tren no fue por problema en obra

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, reafirmó que el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, el cual dejó 14 muertos y un centenar de lesionados en diciembre del año pasado, no se debió a un problema en la obra.

En un mensaje a medios de comunicación, la fiscal informó que se corroboró la calidad de la vía en el punto del siniestro, en la Línea Z, y las locomotoras, y ambos cumplen con la norma aplicable.

“Después de una minuciosa inspección y toma de muestras con el que se comprobó que en el punto del siniestro la vía, durmientes, fijaciones y balastro cumplen con la norma”, indicó.

Sigue proceso por homicidio y lesiones culposas

Godoy Ramos aseguró que el Ministerio Público (MP) del caso acreditó la presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones culposas del conductor, Felipe de Jesús Díaz, y el despachador del tren Ricardo Mendoza, los dos únicos detenidos por este caso.

Posteriormente, se desarrolló la audiencia inicial en las que se obtuvieron autos de vinculación a proceso.

Indicó que la empresa operadora del Tren Interoceánico, a cargo de la Secretaría de Marina (Semar), decidió otorgar el perdón a los detenidos por lo que hace al delito de daños en bienes de la nación.

Ernestina Godoy Ramos informó que víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico optaron por justicia alternativa para la firma de acuerdos reparatorios para la extinción de la acción penal.

“No obstante, se informa que las compensaciones cumplen con los estándares nacionales e internacionales en materia de reparación integral, garantizando proporcionalidad, suficiencia y dignidad en cada caso”, dijo la dependencia.

De acuerdo con lo que explicó la fiscal general 145 personas, 114 adultos y 31 niños y adolescentes, han recibido “de forma inmediata” la reparación integral del daño.

Interoceánico continúa sin operar

Al cumplirse tres meses y medio de su descarrilamiento, el Tren Interoceánico continúa “parado” y las autoridades del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) y de la Secretaría de Marina no han informado una posible fecha de reanudación.