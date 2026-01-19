Descarrilan dos trenes en España; hubo 21 muertos

Dos trenes de alta velocidad descarrilaron en España cerca de la localidad de Adamuz (Córdoba), Andalucía, informó la prensa española.

Según fuentes como El País, hasta el momento el accidente causó al menos 21 muertos y varios heridos.

El operador de infraestructuras ferroviarias español ADIF, anunció que un tren Iryo con destino a Madrid descarriló, cruzó otra vía y chocó con un tren con destino a Huelva, lo que provocó su descarrilamiento.

Los trenes estaban dirigiéndose a la estación de Madrid Puerta de Atocha; la circulación de alta velocidad entre Andalucía y Madrid se encuentra interrumpida.

Según informó el administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif) en sus cuentas de las redes sociales, el incidente ocurrió en la tarde cuando un tren de la compañía Iryo procedente de Málaga (Andalucía) descarriló en los desvíos de acceso al andén 1 de la estación de Adamuz, invadiendo la línea adyacente.

La invasión del andén causó el descarrilamiento de un segundo convoy que estaba transitando por el mismo punto.