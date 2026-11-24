El presidente municipal de Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo, Francisco Martínez Enríquez, descartó renunciar a su cargo luego del ataque armado que se registró en su domicilio y que ocasionó la muerte de dos oficiales. Aunque se ha señalado el robo como posible móvil de la agresión, rechazó que tuviera bajo resguardo una caja fuerte con recursos del Ayuntamiento.

Durante una reunión informativa con delegados, comisariados y habitantes del municipio, el presidente municipal se refirió a la agresión perpetrado en su domicilio, ubicado en la localidad de Acoxcatlán, el pasado 14 de noviembre. En la incursión, los atacantes dispararon contra los agentes policiacos, lo que provocó la muerte de ambos. Las autoridades estatales han señalado el robo como posible móvil del ataque. Al respecto, el alcalde rechazó que en su domicilio hubiera una caja fuerte con dinero del Ayuntamiento y aseguró que los recursos públicos permanecen en cuentas bancarias institucionales.