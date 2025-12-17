﻿﻿
Descarta Alejandro Murat riesgos con T-MEC

Diciembre 17 del 2025

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat Hinojosa, descartó cualquier riesgo de que el acuerdo comercial de América del Norte (T-MEC) pueda llegar a su fin y que las negociaciones para su revisión puedan fracasar.

En entrevista, el senador de Morena señaló que los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá han manifestado que cada día se avanza para poder tener un resultado positivo en la revisión de este tratado.

Agregó que los procesos y el calendario previstos en la legislación se han cumplido sin ningún contratiempo, y de lo que se trata ahora es de llegar a un acuerdo lo más terso posible.

“La idea es adelantarnos a las inquietudes que pueda haber antes ya de la negociación formal que está proyectada, que sea de acuerdo a la ley, entre junio y julio”, apuntó.

Murat Hinojosa destacó que el calendario que prevé la legislación del tratado, para la revisión, no ha sufrido ningún tipo de contratiempo, ha estado apegado a calendario y ahora de lo que se trata es de llegar a un acuerdo lo más terso posible.

