Descarta AMLO “diferencias” con Sheinbaum

Desde la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que vaya a tener algún desencuentro con la presidenta electa Claudia Sheinbaum por la reforma judicial.

Luego de que el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de diputados, Ricardo Monreal, aseguró que a sugerencia de Sheinbaum Pardo, su grupo parlamentario convino no precipitar la aprobación de la reforma.

En ese sentido, López Obrador compartió en su conferencia matutina que él y su sucesora están de acuerdo en que se necesitan cambios en el Poder Judicial.

Posteriormente, más adelante el presidente agregó que “el día que se dé un pleito entre nosotros, ese día van a hacer fiesta, pero se van a quedar con las ganas”.

Más adelante, aseguró que “las mañaneras” de la futura presidenta, Claudia Sheinbaum, serán mejores que sus “diálogos circulares”, pero no las verá porque se retira de la política.

“Va a ser mucho mejor, porque nosotros estamos ensayando, ahora hay más elementos, más información, ella es buena expositora, no los va a aburrir, porque yo no hablo de corrido y me tardo mucho”.

El mandatario explicó que las conferencias tienen ventajas porque se pueden tratar todos los temas sin censura, sin temas vedados.

Intervención de EU

Y en otro tema, López Obrador consideró que la intervención de Estados Unidos en el tema de la reforma al Poder Judicial podría ser por un tema económico.

“Me llama la atención, porque intervienen tanto en este asunto que le corresponde a los mexicanos, no encuentro una explicación lógica aunque a veces lo que no suena lógico suena metálico”.

Por otra parte, pidió a la canciller Alicia Bárcena que atienda el caso de Jorge Renán Solís Fernández, mexicano privado de su libertad en India desde el 25 de septiembre de 2018.

En su conferencia mañanera de este miércoles 28 de agosto, en Palacio Nacional, recibió una carta de la familia del connacional, que pidió la intervención del titular del Ejecutivo.

“Y lo vemos con la secretaria de Relaciones, con Alicia Bárcena, para que ella lo atienda”, dijo López Obrador.

Sobre la relación bilateral con Estados Unidos y Canadá dijo que continúa la pausa con los embajadores Ken Salazar y Graeme C. Clark, respectivamente, por sus críticas a la reforma al Poder Judicial.