Descarta AMLO reforma judicial en este sexenio

El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que “desgraciadamente” no será posible lograr la reforma al Poder Judicial bajo el liderazgo de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, elegida recientemente presidenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el marco de su conferencia matutina, López Obrador destacó que es necesaria una reforma a ese poder, pero ésta debe darse de forma autónoma.

Aseveró que “nosotros no imponemos nada en la Corte, y es tan evidente, aunque no lo quieran aceptar”, que la ministra Piña –antes de ser nombrada al frente del máximo tribunal– “siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido. Es único el momento que estamos viviendo, nadie puede decir que hay subordinación de los poderes al Ejecutivo, como era antes. Durante décadas el poder de los poderes era el Ejecutivo; el Judicial y el Legislativo eran apéndices, estaban subordinados”.

Más adelante el ejecutivo Federal destacó que por primera vez desde 1825 una mujer encabece ese órgano y que se trate de un poder autónomo. “Los ministros eligieron como lo establece el procedimiento y hubo aceptación y acuerdo”.

En Palacio Nacional sostuvo que con la presidenta de la SCJN habrá una relación respetuosa, y resaltó que “afortunadamente llevamos a cabo un programa de transformación, en el que no necesariamente se requiere modificar las leyes”.

El lunes habló con la ministra presidenta, “me buscó, tuvo la amabilidad de comunicarse conmigo. No estaba, pero cuando me informaron hablé con ella, felicitándola, sobre todo por ser la primera mujer en la historia que preside la SCJN. Lo demás ella, ya sabe muy bien, además no tenemos por qué pensar lo mismo”, representamos dos poderes autónomos.

Recordó también que la ministra Piña votó en favor de que los delitos fiscales dejaran de ser graves y con prisión preventiva, “pero yo no estoy aquí para hacerle algún cuestionamiento” y confió en que “ojalá de manera independiente y autónoma se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial.

Urge, por la corrupción que impera. Hay que seguir limpiando todo el gobierno, los tres poderes”.