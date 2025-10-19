Descarta CSP riesgos por crecimiento del río Pánuco

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó un riesgo por el crecimiento del río Pánuco, ante las inundaciones recientes en distintos estados.

Este sábado 18 de octubre, Sheinbaum Pardo viajó a Tamaulipas, donde se reunió con el gobernador Américo Villarreal para evaluar el crecimiento del río Pánuco.

“Al momento no representa riesgo. Continúa el monitoreo y seguimos atentos para alertar a la población en caso necesario”, dijo la Mandataria federal.

Reiteró que se estará alerta por si pudiera haber un aumento del nivel en el río.

Villarreal explicó que el pico “ya llegó a su máximo y todavía no se refleja en el ámbito lagunario”: “Las zonas bajas están alertadas y los presidentes municipales trabajando en forma coordinada y teniendo los albergues y suministros suficiente por si hay necesidad de hacer un desplazamiento de la población”.

Destacó que los sobrevuelos han detectado afectación y se ha desbordado el río en varias lagunas que van atenuar el pico.

Sheinbaum supervisa en Hidalgo apoyos a damnificados

Después de haber estado en Tamaulipas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó este sábado 18 de octubre Hidalgo, donde supervisó los apoyos para las familias damnificadas por lluvias e inundaciones.

Sheinbaum Pardo se encontró con el gobernador Julio Menchaca en el centro de acopio del aeropuerto Juan Guillermo Villasana.

“Iniciamos una jornada más de supervisión y trabajo en apoyo a las familias hidalguenses”, dijo el mandatario estatal por Morena.

Martí Batres, director del Issste, también se encuentra en Hidalgo, donde revisó el Hospital General “Columna Rivera” para visitar a las dos personas damnificadas por las lluvias que aún permanecen en esta unidad médica.

“En los hospitales del Issste de Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro han sido recibidas y atendidas 194 personas afectadas por las lluvias”, reportó Batres.