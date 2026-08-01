Descarta Defensa relación con escuelas militarizadas

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, afirmó que no existe relación entre las escuelas militarizadas y la dependencia, ya que desde 2008 se derogó dicha disposición que databa de 1943 cuando fueron creadas.

“En 1943 se establecieron diferentes ordenamientos, nace el Servicio Militar Nacional (SMN) y se crearon las escuelas militarizadas. En el 2008 se emitió un decreto en donde se derogan todas esas disposiciones y la Secretaría de la Defensa Nacional ya no tiene ninguna relación respecto al funcionamiento de los planteles militarizados”, explicó en conferencia de prensa, en Palacio Nacional.

También señaló que está prohibido que dichos planteles utilicen uniformes similares a los de las Fuerzas Armadas, insignias o grados militares; y se refirió a una escuela ubicada en Puebla que fue apercibida por tal hecho.

“Está en el Código Penal Federal un artículo en donde se prohíbe que se utilicen uniformes, insignias, grados inclusive”, comentó.