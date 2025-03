Descarta Fernández Noroña campo de exterminio

Antes de que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, revele los resultados de la investigación en el rancho Izaguirre en Jalisco, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, descartó la posibilidad de que en ese lugar se haya registrado la incineración clandestina de víctimas de la delincuencia organizada.

En su video charla en redes sociales, el legislador de Morena aseguró que la temperatura que se necesita para quemar los cuerpos es de mil grados centígrados.

“El crematorio que se requiere para hacer esa operación no es cualquier cosa”, señaló al recordar que cuando la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, la “verdad histórica” fue “absolutamente desmontada” cuando decían que en un basurero de Cocula habían sido quemados los cuerpos al aire libre.

“¿Cómo quemas cuerpos al aire libre si se requieren mil grados y cómo evitas que desde los satélites puedan ubicar que está generándose un proceso de esa naturaleza?, con llantas; además decían en el caso de los normalistas, con llantas, o sea, pues cualquiera que haya quemado una llanta sabe de la humareda que eso genera. Acá hay un hoyo, el que dicen era el espacio para la cremación, un hoyo en la tierra para deshacer ese número de cuerpos a mil grados, digamos que es una hipótesis discutible, digamos que es controvertida”, expresó.

Fernández Noroña denunció que hay una campaña orquestada por la derecha para culpar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, responsabilizarlo de lo ocurrido en el rancho Izaguirre y acusarlo de insensibilidad ante la desaparición de personas para alentar una intervención de Estados Unidos en nuestro país.

El presidente del Senado afirmó que cuando se sepa la verdad de lo ocurrido en Jalisco, la derecha lo va a negar. “Conmigo están reaccionando con una ferocidad, porque yo al principio había dado por cierto lo que dijeron, ni siquiera me había parado a cuestionarme nada, y entonces yo digo ‘oigan pues hay una reflexión’, no le voy a llamar de otra manera, para que en lo posible no tergiversen y no intriguen.

“Y entonces traen un pinche campañón (…) para tergiversar, intrigar, plantear que hay de parte nuestra falta de empatía, falta de compasión. Son unos miserables, eso es lo que son, unos canallas, unos verdaderos personas carroñeras que no les importa el pueblo”.

Por lo anterior, el empresario Salinas Pliego emitió un mensaje contra el legislador morenista calificándolo de indolente y cínico.

“Dice Perroña que los jóvenes incinerados en los #CamposDeExterminio de la 4T ni llevaban tenis, y que si tiene pruebas que las presenten, porque esos 400 pares de tenis NO eran de jóvenes desaparecidos, que además, al pueblo ni le importa, que no es de interés nacional… ¿de verdad a estos son a los que defienden? ¿Qué se merece un político tan indolente y cínico como este?”, publicó Salinas Pliego.

La respuesta Fernández Noroña no se hizo esperar, por lo que publicó en su cuenta de X un comentario en contra del dueño de Grupo Salinas, señalándolo de evasor de impuestos y asegurando que “se ha convertido en una parodia”.