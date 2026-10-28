Descarta FGR investigación contra Andy López y Adán

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que “no cuenta con elementos suficientes” para iniciar una carpeta de investigación contra Andrés Manuel López Beltrán y el senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, por el caso de huachicol fiscal. Lo anterior, luego de que el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, preso en el penal del Altiplano, declarara que dos testigos del caso por el que está procesado, mencionan a “Andy, Adán, etc...”, en entrevista por escrito para Televisión Azteca.

Según el sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, los testigos “Santo” y “JCSP” mencionan al hijo del expresidente López Obrador y Adán Augusto López en la carpeta de investigación sobre la trama del contrabando de combustible en las aduanas marítimas.

Señalamientos carecen de solidez

Sin embargo, la FGR respondió que este tipo de señalamientos se les conoce en el ámbito jurídico como testigos de oídas, ya que “carecen de la solidez o fundamento legal suficiente para llevar a cabo una indagatoria”.

Pidió a Farías Lagunas que presente las pruebas de sus dichos. No obstante, la Fiscalía General de la República aseguró que continúa la integración de la indagatoria en la que se menciona a Rubén Alfonso Vargas Juárez y Luis Jorge “N”, a fin de esclarecer su posible participación en los hechos investigados.

Recordó que por el caso de la red que permitió el ingreso del buque Challenge Procyon al puerto de Altamira, Tamaulipas, han sido detenidas y llevadas a proceso penal 17 personas.