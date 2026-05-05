Descarta gabinete sospechas contra Rubén Rocha Moya

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó sospechas del Gabinete de Seguridad en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien fue señalado junto a otros nueve funcionarios estatales de narcotráfico por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Nunca hemos tenido una obstrucción por parte de algún funcionario del Estado”, dijo el titular de la SSPC en conferencia de prensa al ser cuestionado sobre si las autoridades tenían alguna sospecha sobre posibles vínculos criminales de Rocha Moya.

No solicitó seguridad, se le prestó por recomendación

Sobre el despliegue de seguridad que tiene el gobernador con licencia, García Harfuch indicó que el Servicio de Protección Federal realiza constantemente evaluaciones de riesgo de diferentes funcionarios.

“Algunos gobernadores o exgobernadores realizan solicitudes de seguridad; [en este caso] no fue solicitud, se le recomendó. No es ningún dispositivo grande, son pocos elementos”, detalló sobre la escolta del gobernador con licencia.

El secretario de Seguridad aclaró que se consideró adecuado implementar la escolta a Rubén Rocha, al ser exfuncionario de un estado que ha registrado hechos violentos.

Sin embargo, dijo que no hay registro de ningún indicio de que Rocha Moya pudiera ser atacado o siquiera que exista alguna amenaza.

Omar García Harfuch reiteró que habrá reforzamiento permanente en Sinaloa para pacificar la entidad y señaló que, de los 10 funcionarios señalados por Estados Unidos, actualmente el único que mantiene el fuero constitucional es el senador morenista Enrique Inzunza, quien no ha recibido seguridad especial de las autoridades.

Fija estrategia de seguridad en Sinaloa

Acompañado de los secretarios de la Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo; Marina Armada, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, el mando ofreció su respaldo a la gobernadora interina de la entidad, Yeraldine Bonilla Valverde, quien asumió el cargo tras la licencia solicitada por Rubén Rocha.

El funcionario federal garantizó que Bonilla contará con todo el apoyo del Gobierno Federal y que Sinaloa tendrá especial atención de las autoridades, seguimiento diario y acciones firmes que permitan proteger a la población y fortalecer la paz.