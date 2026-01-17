Descarta Harfuch expansión del Tren de Aragua en México

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que no se ha detectado una expansión del grupo criminal venezolano Tren de Aragua en México, pese a versiones que señalan su presencia en al menos 11 entidades del país.

El funcionario subrayó que la incidencia de esta organización no es significativa ni alarmante y que sus integrantes han sido detenidos, principalmente por delitos graves cometidos en coordinación con células delictivas locales.

Al ser cuestionado sobre la información que tiene el gabinete de Seguridad respecto a este grupo criminal, explicó que las acciones recientes se han centrado en detenciones en la zona centro del país, donde se ha identificado la mayor actividad.

Precisó que, aunque se han registrado casos en distintas entidades, no se trata de una presencia extendida ni de control territorial por parte de la organización.

“¿Preocupa el Gabinete de Seguridad esta expansión (del Tren de Aragua)?”, se le preguntó.

—“No hemos detectado una mayor expansión, lo que hemos, más bien hemos incrementado las detenciones ya de estos grupos”.

El titular de la SSPC detalló que en varios casos los integrantes del Tren de Aragua han sido detenidos en conjunto con grupos criminales locales, como en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se les ha vinculado con organizaciones como la Unión Tepito, lo que confirma —dijo— que su operación en México depende de alianzas con estructuras delictivas ya existentes.