Descarta Harfuch participar en elección de 2030

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó que actualmente no contempla participar en la elección presidencial de 2030, al contestar a las declaraciones del senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, quien comparó su popularidad con la del actor y cantante mexicano Pedro Infante.

“Se agradece un buen comentario del senador, sin embargo, lo digo con toda transparencia, la tarea y la oportunidad que me dio la presidenta Claudia Sheinbaum de servir como secretario de seguridad, no permite una agenda paralela”, comentó al término de su comparecencia privada ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.

Al comparecer ante la Jucopo en reunión privada, agregó que está concentrado en combatir diferentes crímenes que se cometen en México, como la extorsión y la desaparición de personas, por instrucción del Ejecutivo federal.

“Y menos cuando tenemos delitos tan delicados como personas desaparecidas, extorsión, etcétera, pues sería una falta de respeto de mi parte para las víctimas y para mis propios compañeros que están trabajando a lo largo y ancho del territorio nacional, estar pensando en otras cosas que no sea lo que es mi trabajo, a lo que la presidenta me instruyó”, expresó.

PVEM destapa a García Harfuch

El miércoles, el senador Verde Ecologista insistió en que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana tiene un amplio respaldo si decidiera contender en 2030 por la Presidencia de la República.

“Lo que es una realidad, que no lo digo yo, es lo que han dicho las encuestas que se han publicado hasta este momento, es que tiene un amplio respaldo ciudadano… En el 2030 habrá que definirse muchas cosas, él habrá que tomar una decisión personal y bueno, si él se decide seguramente van a haber muchas personas que habrán de simpatizar con él, no solo del Partido Verde, yo creo que él tiene muchas simpatías dentro de su propio partido, que es Morena, y de muchos ciudadanos que no tienen partido político”, dijo.

Harfuch comparece en San Lázaro

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó ante los coordinadores de los grupos parlamentarios, los resultados de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

García Harfuch fue recibido por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, quien lo trasladó a la reunión con los coordinadores de las bancadas.

“Hoy recibo en la Jucopo a Omar García Harfuch (@OHarfuch), secretario de la @SSPCMexico, para sostener una reunión de trabajo enfocada en el fortalecimiento de la seguridad en el país”, escribió Monreal en su cuenta de X.