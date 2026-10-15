Descarta Hernández competir por alcaldía

“No tengo interés en una candidatura” dijo Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

Precisó que no es ajena a las voces que la colocan como candidata de unidad en la alcaldía Cuauhtémoc, pero precisó que su prioridad es la definición de los coordinares en Defensa de la Cuarta Transformación, tarea que concluye en diciembre.

“Yo pienso que en diciembre termino mi encargo. Sé que existe esta discusión de Cuauhtémoc, sobre todo entre liderazgos, militantes y pues lo voy a pensar, no es algo que he dedicado tiempo justamente por todas las tareas que traemos encima. Yo tengo el compromiso con el partido de terminar mi encargo, sería muy irresponsable renunciar, es mi prioridad”, comentó.

Y añadió: “Sé que hay una discusión, insisto, en Cuauhtémoc de que yo podría generar consenso, no la desconozco, no la ignoro, no la evado, pero lo primero para mí es cumplir con la tarea de la Comisión de Elecciones… yo no tengo ningún interés en una candidatura. Tengo interés de ayudar al movimiento, el partido me pidió ayudar en la Comisión de Elecciones”.