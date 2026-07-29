Descarta Javier May dejar la gubernatura

Ante los rumores difundidos recientemente sobre una supuesta salida anticipada de la gubernatura por motivos de salud, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, afirmó de manera categórica que continuará en el cargo, señalando que “no nos vamos a ningún lado”.

Durante conferencia matutina, el titular del Ejecutivo subrayó que actualmente se encuentra enfocado en su agenda diaria y en los asuntos prioritarios del estado, recordando que su administración apenas supera el inicio de su encomienda y tiene un largo camino por delante rumbo al año 2030.

“Como ustedes pueden ver, seguimos trabajando todos los días para fortalecer la seguridad, ampliar los servicios públicos, mejorar la infraestructura y generar mejores condiciones para el desarrollo de nuestro estado...

“Y decirles que, no nos vamos a ningún lado, como les gustaría a nuestros adversarios, ósea nos queda todavía un tramo, todavía no llegamos ni a la mitad del camino, pero nos vemos allá por 2030”, expresó.

Las especulaciones sobre su estabilidad en el poder se habían avivado luego de que el exgobernador Manuel Andrade Díaz publicara en sus redes sociales señalamientos sobre una presunta ruptura política interna.

“El golpe de estado en Tabasco está en marcha. Participan los López (Obrador, Beltrán, Hernández) y varios alcaldes, senadores y diputados”, afirmó el exmandatario.

Ante este panorama, May Rodríguez desmintió las versiones de sus adversarios políticos, a quienes atribuyó fuentes de información imprecisas.

El gobernador afirmó que se encuentra en óptimas condiciones físicas y trabajando todos los días en rubros clave como seguridad, servicios públicos e infraestructura para el desarrollo de Tabasco.