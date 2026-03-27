Descarta juez desestimar caso de Nicolás Maduro

El juez encargado del caso contra el depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, descartó desestimar el caso, tal y como pedían sus abogados.

“No voy a desestimar el caso”, aseveró el magistrado Alvin Hellerstein en la segunda audiencia contra el matrimonio, acusado por la justicia estadounidense de cargos relacionados con narcotráfico y corrupción.

La defensa pidió en febrero desestimar el caso después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le negase a los acusados la licencia para pagar su defensa con fondos del gobierno de Venezuela.

El juez Hellerstein dejó pendiente la decisión sobre cómo se financiarán Maduro y Cilia su defensa. El abogado de Maduro, Barry Pollack, insistió en que se debería permitir que Maduro acceda a fondos del gobierno venezolano para la defensa.

Alegó que si al presidente venezolano depuesto se le asignan defensores de oficio, eso agotaría los recursos legales destinados a las personas que no pueden permitirse pagar sus propios abogados. No tiene sentido, insistió, en un caso en el que hay alguien (el gobierno venezolano), aparte del contribuyente estadounidense, “dispuesto y en condiciones de financiar esa defensa”.

De su lado, el fiscal Kyle Wirshba dijo que se trata de una cuestión relacionada con la capacidad del gobierno de Estados Unidos para utilizar las sanciones con el fin de promover la seguridad nacional y los intereses de política exterior.

Según el fiscal, Maduro y Flores pueden usar su propio dinero para defenderse. El exlíder venezolano asegura que no tiene dinero.