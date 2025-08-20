Descarta Luisa Alcalde ruptura con PT y PVEM

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, descartó que ocurra una ruptura con sus aliados del Partido del Trabajo y Partido Verde por la discusión de la reforma electoral en la que se plantea la eliminación de los plurinominales.

“No creo que haya ruptura con el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Yo creo que ellos se van a sumar y se están sumando a la discusión, qué pros, qué contras y cómo se puede encontrar un punto de equilibrio donde haya consensos”, expuso.

En conferencia de prensa desde Guerrero, confió en que podrán encontrar los temas en los que coinciden, para continuar con una alianza en las elecciones intermedias de 2027.

Señaló el caso del senador del PAN, Ricardo Anaya, a quien acusó de estar prófugo antes de asumir el cargo por presuntos actos de corrupción.

“¿Queremos seguir teniendo estas listas donde nosotros como dirigentes, yo, ponga quiénes van a ser los siguientes diputados que de los 500, 300 a la calle, a pedir el voto y los 200 salgan de lista de partidos? Es una pregunta que hay que hacerse”, aseveró.

Aseguró que habrá un debate público sobre los puntos que contendrá la reforma, y que la oposición lo descalifica porque son antidemocráticos.

Defenderán proyectos

Por otra parte, afirmó que se deben defender los proyectos que priorizan el bienestar del pueblo ante el avance de la derecha a nivel mundial.

Lo anterior, al ser cuestionada sobre la derrota del movimiento impulsado por el expresidente Evo Morales en Bolivia.

“En nuestro caso, creo que la clave está en varios temas. Uno, en mantener la unidad de nuestro movimiento. En entender que más allá de las aspiraciones personales, que son muy válidas, muy por encima de nuestras aspiraciones está el país y está la transformación, y hay que defenderla, en función de la gente, no de nosotros”, subrayó.