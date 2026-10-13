Descarta PT ruptura inmediata con Morena

El Coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, rechazó que exista una ruptura inmediata con Morena, pero dejó claro que la permanencia de la alianza dependerá del trato que reciban y de que se respete la identidad de izquierda del movimiento.

En entrevista con medios de comunicación al interior del recinto legislativo de San Lázaro, el congresista acusó que la actual dinámica de la coalición genera alertas dentro de su dirigencia nacional, encabezada por Alberto Anaya.

Respecto a la definición de candidatos para los próximos procesos electorales, el diputado señaló que el acuerdo de la Comisión de Candidaturas estipula que, una vez concluidos los procesos internos de Morena, se deben realizar careos en las zonas donde el PT o el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tengan dudas. Sin embargo, enfatizó que estas auditorías ciudadanas deben ser totalmente neutrales.

Ya tiene PT competidores

Sandoval detalló que el Partido del Trabajo ya tiene nombres listos para competir en estas encuestas definitivas en cuatro estados clave: Raúl Morón en Michoacán, Joel Padilla en Colima, Giovana Bañuelos en Zacatecas y Jesús Alberto en Nuevo León.

Al ser cuestionado sobre la situación de Morón, a quien Morena dejó fuera de sus primeras definiciones, aclaró que el PT lo respaldó de inmediato de forma autónoma.