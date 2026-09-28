Descarta que la IA se descontrole

El presidente estadounidense, Donald Trump, cenó con el consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, uno de los principales defensores de los controles a la inteligencia artificial (IA), tras su ausencia en una reciente cena de Estado a la que sí asistieron otros líderes del sector.

Trump confirmó la cena con Amodei y aseguró que abordaron el tema de la IA en una entrevista con Fox News tras terminar la Copa Presidentes en el Medinah Country Club, en las afueras de Chicago, según indicó un medio de comunicación.

En un extracto de la entrevista emitido por Fox News, Trump descarta también estar preocupado por que la IA se pueda descontrolar, como han alertado en las últimas semanas numerosos actores del sector ante varios incidentes de ciberseguridad protagonizados por los agentes que estas empresas desarrollan.

El jueves, Trump ofreció una cena de Estado con su homólogo chino, Xi Jinping, en la Casa Blanca a la que asistieron los líderes de la carrera estadounidense por la IA: Jensen Huang, de Nvidia; Sam Altman, de OpenAI; Sundar Pichai, de Alphabet; Jeff Bezos, fundador de Amazon; Michael Dell, de Dell Technologies; y Elon Musk, de xAI, pero Amodei estuvo ausente.

La ausencia de Amodei contrastó con la presencia de sus competidores, especialmente después de su defensa de una mayor supervisión de los sistemas de IA más avanzados y controles más estrictos sobre la tecnología estadounidense que pueda llegar a China.

Ante los llamados a una desaceleración del desarrollo de la IA, Trump sugirió el jueves que la intención de Estados Unidos y China es dejar las cosas como están, lo que implicaría no frenar su desarrollo.