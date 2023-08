Descarta Ricardo Monreal cualquier fisura en Morena

Ricardo Monreal descartó cualquier fisura en Morena por el resultado de las encuestas para definir a quién coordinará los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación.

En conferencia de prensa, en Ciudad Juárez Chihuahua, destacó que durante este proceso “hemos caminado 60 días movilizando al partido en el país” y no se ha registrado ninguna falta de respeto, ataque o descalificación entre los aspirantes al cargo.

Afirmó que decidió participar en el proceso interno de Morena para ganar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, pero si las encuestas no le favorecen se mantendrá en el partido, por lo que descartó cualquier fisura con el movimiento.

Ricardo Monreal aseguró que los aspirantes respetarán y honrarán lo que acordaron el pasado 5 de junio en presencia de los gobernadores del partido y del fundador del movimiento, Andrés Manuel López Obrador.

“Queda descartada totalmente cualquier, al menos de mi parte, fisura, búsqueda de otra alternativa o búsqueda de otro partido para participar en alguna otra contienda. Les puedo decir, con toda honradez, que voy a luchar en Morena y no tengo planes para hacer otra cosa distinta”.

Ricardo Monreal manifestó que quiere terminar este ejercicio con responsabilidad, “porque todos los que aceptamos la invitación de Morena a participar es para ganar, pero si no es así, si las encuestas a mí no me favorecieran, me voy a quedar en Morena”.