Descarta Sheinbaum focos rojos en elección judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que haya focos rojos en la elección al Poder Judicial de la Federación (PJF).

No obstante, habrá presencia de la Guardia Nacional (GN) en Durango y Veracruz debido a que tienen votaciones locales.

"No hay focos rojos en particular, lo que estamos haciendo pues de manera preventiva, es tener más vigilancia de la Guardia en Durango y en Veracruz por ser doble la elección, y en los demás estados pues una vigilancia que siempre tiene la Guardia", mencionó.

Sheinbaum agregó que también la GN hará una vigilancia de los paquetes electorales del Instituto Nacional Electoral (INE).

Claudia Sheinbaum mencionó que tiene previsto dar un mensaje por la noche en redes sociales después que el INE de un mensaje.

"Pues a la noche ya que se dé a conocer, parece que después de las 11 de la noche, por lo que he escuchado del INE, por lo que ha sido su comunicación permanente, después de las 11 van a dar a conocer cuántas personas votaron.

Acepta que tuvo diferencias con Monreal

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que ha tenido diferencias con el diputado de Morena, Ricardo Monreal, pero afirmó que ahora están "jalando parejo" en beneficio de la transformación de México.

A pregunta expresa, la mandataria advirtió que quien apuesta a la división de la llamada Cuarta Transformación, le apuesta a la derecha y al conservadurismo.

"Yo tuve diferencias con Ricardo Monreal, sí, sí, tuve mis diferencias, pero hoy estamos jalando parejo para avanzar en la transformación del país, y siempre hemos jalado parejo, porque puede haber diferencias en su momento, pero nunca en lo más importante que es la transformación de México".

Evalúa asistir a la Cumbre del G-7 en Canadá

Así también, la presidenta de México dijo que es "una posibilidad" que asista a la Cumbre del G-7, que se realizará a mediados de junio en Canadá, y que en ella pueda reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

"(...) estamos evaluando frente a lo que hay en el país la posibilidad de asistir", mencionó.

En la conferencia matutina de este miércoles, Sheinbaum Pardo señaló que esta invitación fue cuando felicitó a Mark Carney por su llegada al Gobierno de Canadá, por lo que sigue evaluando su asistencia, ya que México acudiría como país invitado ya que no forma del G-7.

"El día que hablé con el primer ministro de Canadá, que hablé para felicitarle, porque no había tenido oportunidad de hacerlo, y que hablamos de varios temas, entre otros del tratado comercial y la relación con Estados Unidos, él me invitó a que asistiera al G7, que va a ser en Canadá. Todavía no tomo la decisión de si voy a asistir o no, pero es una posibilidad. Le agradecí la invitación. México no es parte del G7, nos estarían invitando, hacen esta invitación como invitados especiales, digamos, y pues estamos evaluando frente a lo que hay en el país la posibilidad de asistir", informó.

¿Podría reunirse allá en Canadá con el presidente de los Estados Unidos?, se le preguntó.

"Ya veríamos. Si tomamos la decisión de asistir, ya le estaríamos informando", respondió Sheinbaum.