Descarta Villamil “jalón de orejas” de Sheinbaum

El titular del Sistema Público de Radiodifusión, Jenaro Villamil, descartó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le haya llamado la atención con un “jalón de orejas”, después de que su iniciativa Infodemia desinformara diciendo que la mujer captada tomando el sol en un balcón de Palacio Nacional era inteligencia artificial.

Cuestionado al salir de una reunión en Palacio Nacional con la mandataria federal, el funcionario adelantó que se mantiene como coordinador de Infodemia y que acudió por cuestiones de comunicación.

“Era falsa hasta la información que teníamos en el momento. Está aclarado en el documento. Ya rectificamos. Hay que rectificar cuando se tienen los elementos. Eso se hace en el periodismo todo el tiempo”, justificó.

Sin embargo acusó, sin presentar ninguna prueba, que todo el grupo y toda la red del empresario Ricardo Salinas Pliego se ha encargado de “magnificar” el asunto.

En la Mañanera del Pueblo del lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la autenticidad del video y garantizó que, aunque no está explícitamente prohibido hacer eso, la persona fue sancionada.

“Por esta razón, Infodemia rectifica y ofrece una disculpa pública a los lectores y seguidores de esta plataforma”, expresó.